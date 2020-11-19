Захарова напомнила о необходимости сохранить святыни в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/12027752-2a6f-11eb-a603-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос сохранения святынь и культурных объектов — это часть контактов РФ с заинтересованными сторонами в Нагорном Карабахе, данной проблеме придают особое значение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Данный вопрос имеет особую актуальность, а также находится на повестке наших контактов со сторонами, — цитирует дипломата РИА Новости.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил в телефонном разговоре лидера России Владимира Путина, что Баку обеспечит охрану христианских храмов в Нагорном Карабахе. Глава РФ подчеркнул важность содержания и обеспечения нормального функционирования этих культовых сооружений.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Соглашение привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённых договорённостей.

Ранее NEWS.ru писал, что стороны карабахского конфликта обменялись телами уже почти четырёх сотен погибших. Тем временем азербайджанский лидер Ильхам Алиев пообещал, что Баку будет добиваться от Еревана возмещения ущерба, нанесённого армянской стороной в Джебраильском и Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха. Он рассказал, что армянские военные разрушили там все жилые и общественные здания, в том числе и школы.