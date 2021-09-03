Захарова напомнила, что РФ не является стороной минских договорённостей

Россия не является стороной минских договорённостей, посольство США в Москве должно рассказать об этом американском диппредставительству в Киеве. С таким высказыванием выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее посольство США на Укарине призвало Россию полностью выполнить свои минские обязательства.

Не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России. Оптимизация у них такая, что ли? — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что ничего о такой оптимизации не слышала, а потому призвала посольство США в РФ рассказать коллегам на Украине о том, что РФ не является стороной минских договорённостей.

При этом комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском, — указала дипломат.

Захарова также отметила, что в документах минского пакета ни слова не значится о каких бы то ни было обязательствах России. Однако совершенно конкретные обязательства имеют стороны конфликта, а именно: власти и вооружённые силы Украины с одной стороны, и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооружённые формирования — с другой.

По словам российского дипломата, если США действительно хотят выполнения минских договорённостей, они должны оказать влияние на Киев, дабы тот выполнил все пункты в означенной последовательности.