https://static.news.ru/photo/bc9cd2fc-3f4c-11ea-b59f-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила китайцев с наступлением Нового года по лунному календарю. Видеообращение она записала на китайском языке.

Новый год является самым длинным и самым важным праздником в китайском лунно-солнечном календаре. Его происхождение относится к древним временам. После 1911 года праздник в дословном переводе называется Праздник весны.

Захарова владеет китайским языком. В детстве она жила в Пекине, где её отец работал дипломатом. Темой её кандидатской диссертации стала «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века».

В этот раз новогодние торжества в Китае сведены к минимуму из-за вспышки эпидемии, вызванной новым типом коронавируса.

Ранее Мария Захарова дала интервью NEWS.ru, в котором рассказала о нюансах своей работы, активности в социальных сетях, взаимодействии с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, своих творческих увлечениях, а также о связях с Китаем.