Захарова: Москва следит за заявлениями в Европе об антироссийских санкциях

https://static.news.ru/photo/12df4304-6b78-11eb-a70a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва следит за заявлениями в Европе о санкциях в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, если эти санкции будут приняты, то на них может последовать ответ.

Ответ может быть, если эти санкции будут, мы не столько ожидаем или не ожидаем, мы просто следим за теми заявлениями, которые делаются. Половина Европы высказалась жёстко, половина Европы высказалась иначе, — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель допустил, что инициирует новые санкции против России. Он заявил Европарламенту, что может воспользоваться соответствующим правом. Боррель анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что посольство Соединённых Штатов Америки в России видело просьбу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён в список иностранных агентов, действующих на территории РФ) ввести санкции в отношении ряда российских граждан, обращённую к президенту США Джо Байдену.

С письмом о санкциях к Байдену обратился исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. В число лиц, в отношении которых, по его мнению, Вашингтон должен ввести ограничения, включены 35 человек. Среди них руководители СКР, ФСБ, ЦИК, главы администраций Москвы и Санкт-Петербурга, «Газпрома», «Роснефти» и другие лица. Ашурков также намерен переслать этот список властям ЕС и Великобритании. Захарова тогда подчеркнула, что тема вмешательства Запада во внутренние дела РФ может получить развитие на официальном уровне.