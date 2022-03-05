Захарова: Москва не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве
Ксения Голуб
Ксения Голуб
18:34, 05 марта 2022
Мария ЗахароваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не забудет Лондону его сотрудничества с неонацистами на Украине и киевским режимом. Также не останутся без внимания и поставки вооружений, которые применялись против военнослужащих РФ, говорится в опубликованном на сайте российского дипведомства комментарии.
Такая откровенность дорогого стоит, и мы этого не забудем. Как не забудем и сотрудничества англичан с киевским режимом и ультранационалистическими силами на Украине, продолжающиеся в эти дни поставки британского вооружения, которое применяется против мирного населения Донбасса и российских военных. По сути, Лондон полностью подчинил свою внешнюю политику задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам, — сказано в комментарии.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до идеи прямого военного противостояния между Россией и Западом на Украине ещё далеко. Он сообщил, что не знает ни одной западной страны, которая хотела бы отправить свои войска на Украину. Он также вновь высказался против введения бесполётной зоны над украинской территорией. По словам политика, цель Запада состоит в том, чтобы «помочь украинскому народу защитить себя».