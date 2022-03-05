Захарова: Москва не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В военной спецоперации России на Украине задействованы только профессиональные военные. Призывников нет и их участие не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний, пишет РИА Новости. Он также отметил, что участие в операции резервистов и добровольцев также не рассматривается.

В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю ещё раз: в этой операции...