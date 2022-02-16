Захарова: минский комплекс мер можно реализовать за несколько месяцев

При наличии политической воли минский комплекс мер можно реализовать за несколько месяцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Минские соглашения являются единственной, безальтернативной основой урегулирования в Донбассе.

Мы убеждены, что при наличии политической воли Комплекс мер может быть выполнен за, в принципе, какой-то обозримый срок, причём срок в несколько месяцев, — сказала она на брифинге.

Захарова напомнила, что при подписании в 2015 году минского комплекса мер Донецк и Луганск согласились остаться в составе Украины при условии предоставления им особого статуса. В связи с этим она раскритиковала заявление Киева о том, что если Россия признает самопровозглашённые ДНР и ЛНР, то это перечеркнёт минские договоренности. По её мнению, именно киевский режим как раз и занимается перечеркиванием этих договоренностей на протяжении последних полутора лет.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 февраля проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно. До этого сообщалось, что обращение о признании республик Путин получит только после консультаций с МИД.