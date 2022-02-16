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Захарова: минский комплекс мер можно реализовать за несколько месяцев

18:09, 16 февраля 2022
Захарова: минский комплекс мер можно реализовать за несколько месяцев Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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При наличии политической воли минский комплекс мер можно реализовать за несколько месяцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Минские соглашения являются единственной, безальтернативной основой урегулирования в Донбассе.

Мы убеждены, что при наличии политической воли Комплекс мер может быть выполнен за, в принципе, какой-то обозримый срок, причём срок в несколько месяцев, — сказала она на брифинге.

Захарова напомнила, что при подписании в 2015 году минского комплекса мер Донецк и Луганск согласились остаться в составе Украины при условии предоставления им особого статуса. В связи с этим она раскритиковала заявление Киева о том, что если Россия признает самопровозглашённые ДНР и ЛНР, то это перечеркнёт минские договоренности. По её мнению, именно киевский режим как раз и занимается перечеркиванием этих договоренностей на протяжении последних полутора лет.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 февраля проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно. До этого сообщалось, что обращение о признании республик Путин получит только после консультаций с МИД.

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