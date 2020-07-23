Захарова: МИД РФ готов разъяснить Зеленскому суть минских соглашений

https://static.news.ru/photo/ce37540c-cd2b-11ea-a135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД России готов расшифровать текст минских соглашений для Киева, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Так представитель МИД прокомментировала в эфире YouTube-шоу «Соловьёв LIVE» слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта вышеупомянутого документа.

Я считаю, что, когда человек признается в том, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, всё это буксует. Просто он не понимал, что там написано. Согласитесь, это уже результат, и немалый, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что ведомство готово помочь украинскому лидеру в этом «сложнейшем» вопросе. Ведущий шоу, Владимир Соловьёв, в свою очередь выразил недоумение относительно того, почему небольшой по объёму документ требует расшифровки.

Они же дети, — ответила представитель МИД.

Кроме того, Захарова отметила, что документ переведён на языки всех подписавших его и напомнила, что это не просто соглашение, а результат «многочасового марафона», прошёл через СБ ООН, признан на мировом уровне и является вопросом о жизнях людей.

Люди на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец приступит Киев к реализации того, под чем подписался. А тут вдруг раз, оказывается, нужна расшифровка, — добавила Захарова.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский потребовал расшифровки каждой части минских договорённостей. Об этом он заявил во время встречи с швейцарским президентом Симонеттой Соммаруга. В МИД РФ 23 июля заявили, что Украина фактически вышла из Минских соглашений. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что постановление Верховной рады по местным выборам необходимо разъяснить, и обратилась к партнёрам по «нормандскому формату» — Германии и Франции — с просьбой оценить ситуацию.