YouTube заблокировал брифинг МИД РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство оставляет за собой право обратиться в компетентные органы в связи с блокировкой брифинга ведомства на YouTube. По её мнению, площадка варварски нарушила нормы, передаёт РИА Новости.

YouTube варварски нарушил нормы, запретив доступ к записи брифинга МИД РФ. Москва оставляет за собой право обратиться в компетентные органы, — заявила Захарова.

Захарова сообщила, что площадка удалила её брифинг от 17 марта. Такое решение YouTube мотивировал нарушениями правил сообщества, а именно — недопущение дискриминации, отметила дипломат.

YouTube заблокировал доступ к записи моего брифинга от 17 марта. Запрет мотивирован некими <...> нарушениями правил сообщества. Что, простите? А именно <...> заботой о недопущении дискриминационных высказываний, — сказала Захарова.

Ранее Роскомнадзор назвал условия, при которых YouTube не будет заблокирован на территории РФ. Платформе направили требование о разблокировке российских площадок и удалении антироссийских призывов.