Захарова: Лондон признался в манипуляциях с «отравлением» Навального

Лондон признался в манипуляциях историей вокруг предполагаемого отравления оппозиционного политика Алексея Навального и причастности к этому России. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МД РФ Мария Захарова.

Дипломат процитировала заявление главы британского министерства иностранных дел Доминика Рааба, который заявил, что «с момента отравления Алексея Навального Великобритания играла ведущую роль в координации международного ответа, направленного против этого бесчеловечного акта».

По мнению Захаровой, таким образом Лондон признался, что манипулировал данной историей.

Началась эта сага давно, еще с засекречивания материалов отравления Литвиненко, потом проследовало так называемое «отравление Скрипалей», затем перетекло в химические провокации «Белых касок», которыми руководил британский экс-военный, внезапно покончивший жизнь самоубийством, а теперь британский же министр признается в активной игре вокруг берлинского пациента. Так за ушами показалась и голова, — написала представитель российского МИД.

В пятницу, 20 августа, власти Великобритании ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ России из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничительные меры подразумевают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в Великобританию.

В санкционном списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. В Британии считают, что все они являются сотрудниками ФСБ России.

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске, когда ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Местные медики, обследовавшие мужчину, основным диагнозом назвали нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Причины проблем со здоровьем установить не удалось. Ядов в моче Навального омские медики не обнаружили.

Позднее он был перевезён самолётом на лечение в Германию, после чего правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков сообщило, будто бы Навальный был отравлен субстанцией из группы боевых веществ «Новичок».