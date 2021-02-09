Захарова: личная встреча глав МИД РФ и Госдепа пока не обсуждается

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Личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена пока не обсуждается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 4 февраля 2021 руководители внешнеполитических ведомств обеих держав провели первые телефонные переговоры после вступления Блинкена в должность. Москва со своей стороны выразила готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем.

Пока нет никаких обсуждений личных встреч двух министров, — отметила Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Накануне Лавров оценил риторику стран Запада в отношении РФ. По его словам, попытки сделать Россию «послушной» становятся всё более ожесточёнными. Глава внешнеполитического ведомства констатировал, что на международной арене нарастают антироссийские настроения, связанные с тем, что наша страна отстаивает самостоятельность и право на независимую внешнюю политику.

Он добавил, что РФ является одним из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Об этом он рассказал в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что высылка из РФ трёх европейских дипломатов стала следствием действий ряда иностранных дипмиссий в РФ на фоне незаконных акций, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти РФ не собираются это терпеть. Накануне МИД РФ попросил покинуть страну сотрудников представительств Польши, ФРГ и Швеции за их участие в несанкционированных протестных шествиях.