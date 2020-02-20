https://static.news.ru/photo/58d2e5f0-53eb-11ea-8d73-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ и Турция поддерживают беспрерывные контакты по ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Мы находимся в ежедневном контакте по целому ряду направлений. Этот контакт не прерывается, перерывов нет, — отметила Захарова.

По её словам, российские дипломаты и военные эксперты ведут активную работу с турецкими коллегами, передаёт ТАСС.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция решила помочь последним и отправила им на помощь свои силы. В январе–феврале прошёл ряд переговоров между Москвой и Анкарой. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь. 20 января сирийские СМИ сообщили о наступлении сил оппозиции, которую поддерживают турецкие военные, писал NEWS.ru.