РФ и Турция поддерживают беспрерывные контакты по ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Мы находимся в ежедневном контакте по целому ряду направлений. Этот контакт не прерывается, перерывов нет, — отметила Захарова.
По её словам, российские дипломаты и военные эксперты ведут активную работу с турецкими коллегами,
В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция решила помочь последним и отправила им на помощь свои силы. В январе–феврале прошёл ряд переговоров между Москвой и Анкарой. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.
19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь. 20 января сирийские СМИ сообщили о наступлении сил оппозиции, которую поддерживают турецкие военные, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен