Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что империализм — это реалии современного мира.

По её мнению, страны-лидеры навязывают небольшим государствам «свои правила игры» с помощью военных баз и ядерного вооружения. А размещение военных контингентов на территории зависимых держав не позволяет последним думать в другом ключе.

Те труды, которые описывали империализм, они все столетней давности, а то и больше, и, казалось бы, мир-то уже как бы иной. Но сейчас ты понимаешь, что писали провидцы. Это просто реальность, это описание реальности, — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал о комментарии Марии Захаровой насчёт высказывания министра Франции о роли СССР.

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