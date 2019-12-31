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«Российская карта», используемая некоторыми американскими политиками, мешает развитию нормальных отношений между Москвой и Вашингтоном, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Белый дом знает о преимуществах успешного сотрудничества с Кремлём, однако упускает их.

Дипломат считает, что глава США Дональд Трамп в первую очередь бизнесмен и переводит всё в цифры и экономические показатели. Целый ряд политических деятелей используют «российскую карту» как часть своей политической...