https://static.news.ru/photo/e8856f1a-2ba0-11ea-86a5-fa163e074e61_660.jpgМария ЗахароваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что империализм — это реалии современного мира.
По её мнению, страны-лидеры навязывают небольшим государствам «свои правила игры» с помощью военных баз и ядерного вооружения. А размещение военных контингентов на территории зависимых держав не позволяет последним думать в другом ключе.
Те труды, которые описывали империализм, они все столетней давности, а то и больше, и, казалось бы, мир-то уже как бы иной. Но сейчас ты понимаешь, что писали провидцы. Это просто реальность, это описание реальности, — цитирует Захарову РИА Новости.