Захарова: Госдеп признал подрыв принципов конкуренции своими словами о СП-2

https://static.news.ru/photo/af1b368e-75ef-11eb-8b36-96000091f725_660.jpg Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com

Госдепартамент Соединённых Штатов Америки своими заявлениями по «Северному потоку — 2» признал, что Белый дом подрывает базовые принципы торговли и конкуренции, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на выступление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса. Он заявил, что США выступают против прокладки СП-2 по геополитическим причинам.

Но Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден. А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать <...> А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать? Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, — написала Захарова на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Угроза санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2» вынудила не менее 18 европейских компаний выйти из проекта. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на отчёт американского Госдепартамента. На данный момент санкции были введены только в отношении российской компании «КВТ-Рус», эксплуатирующей трубоукладчик «Фортуна». Другие компании, участвующие в проекте, пока не подвергались давлению со стороны США. Тем не менее такая угроза оказалась для ряда организаций пугающей.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» следует ожидать не раньше сентября 2021 года. Такое мнение высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Так он прокомментировал данные украинской внешней разведки, которая объявила, что проект предполагается завершить к 12 июня, чтобы по сложившейся ещё во времена СССР традиции приурочить введение газопровода в строй к торжественной дате, в данном случае — к празднованию Дня России.