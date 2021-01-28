Захарова: ФРГ не передаёт биоматериалы Навального по его требованию

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова объяснила, почему Германия не передаёт России биоматериалы политика Алексея Навального, который якобы был отравлен с помощью «Новичка».

Она спросила у ведущего в эфире телеканала «Дождь» Павла Лобкова, почему, как он думает, ФРГ не передаёт данные. Тот ответил, что все вещи Навального в России. А у немцев самих материалов мало, поэтому они не могут их прислать.

Они не передают, потому что им Навальный не разрешил, — ответила Захарова.

По её словам, немецкие власти написали об этом сами.

У нас есть официальный их ответ, причём их два. В двух ответах, один из них был направлен нам 28 октября прошлого года, а второй — 13 января текущего года. И в этих ответах сказано, что Навальный запретил, не дал разрешение, не согласовал, но он против того, чтобы эти материалы передавать российской стороне, — сказала она.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

В МИД РФ обвиняют немецкие власти в том, что они не передают российской стороне информацию и биоматериалы об отравлении.

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.