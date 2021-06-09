Захарова дала совет Европе бояться «Большого брата», а не русских хакеров

https://static.news.ru/photo/df78a480-ed62-11ea-9f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американского «Большого брата», а не «придуманных русских хакеров» посоветовала опасаться Европе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Захарова напомнила , что в конце мая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес окончательное решение по делу в связи со вскрытыми Сноуденом фактами массовой кражи персональных данных миллионов европейцев и слежки за ними спецслужбами США при поддержке Великобритании и Швеции. В результате, изучив все обстоятельства дела, ЕСПЧ подтвердил вынесенные ранее судами других инстанций выводы о том, что Вашингтон и Лондон своими действиями нарушили ряд статей Европейской конвенции по правам человека.

Вывод прост: опасаться европейцам, да и не им одним, надо не придуманных русских хакеров и китайских айтишников, а своего американского «Большого брата», который за ними постоянно подглядывает и их регулярно прослушивает, разоблачая миф о собственной киберневинности, — написала Мария Захарова.

Скандал вокруг Агентства национальной безопасности США произошёл в 2013 году, после того как журнал Der Spiegel обнародовал информацию сотрудника агентства Эдварда Сноудена. В результате выяснилось, что разведка США много лет следила за тысячами граждан в Европе, прослушивала жителей ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера ФРГ Ангелы Меркель.