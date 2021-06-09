Захарова дала совет Европе бояться «Большого брата», а не русских хакеров

Американского «Большого брата», а не «придуманных русских хакеров» посоветовала опасаться Европе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Захарова
Вывод прост: опасаться европейцам, да и не им одним, надо не придуманных русских хакеров и китайских айтишников, а своего американского «Большого брата», который за ними постоянно подглядывает и их регулярно прослушивает, разоблачая миф о собственной киберневинности, — написала Мария Захарова.
Скандал вокруг Агентства национальной безопасности США произошёл в 2013 году, после того как журнал Der Spiegel обнародовал информацию сотрудника агентства Эдварда Сноудена. В результате выяснилось, что разведка США много лет следила за тысячами граждан в Европе, прослушивала жителей ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера ФРГ Ангелы Меркель.