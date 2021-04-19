Захарова: Чехия своими действиями нанесла удар по собственной дипслужбе

https://static.news.ru/photo/5d768488-a109-11eb-86e5-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Чехия заплатила колоссальную цену за свои действия в адрес Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что сегодня Россию должны покинуть 20 чешских дипломатов вместе со своими семьями. Захарова подчеркнула, что это не выбор России, а ответные меры.

Цена, которую Чехия за это заплатила — колоссальна. Это удар по двусторонним отношениям с Россией, это удар по собственной дипломатической службе, — отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, по её словам, теперь Праге также будет запрещено нанимать персонал для своих загранучреждений из числа российских граждан.

А вот это уже очень для них серьёзно, — полагает представитель МИД.

Как сообщалось ранее, 17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры высылает ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отметил, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось.