Произвольные авиаудары Израиля по Сирии могут привести к напряжённости в регионе, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, последняя акция ВВС еврейского государства состоялась 5 марта 2020 года.
Самолёты атаковали САР из воздушного пространства Ливана. Жертвой налёта стал один военный Дамаска, свыше 10 человек получили травмы,
Вызывает обеспокоенность и продолжение Израилем практики нанесения односторонних воздушных ударов по сирийской территории с нарушением суверенитета соседних арабских стран, — заявила Захарова.
Накануне солдаты сирийской армии использовали зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-200 для удара по истребителю F-16 турецких ВВС. Информация о поражении цели не поступала. Истребителю F-16, предположительно, удалось уклониться и вернуться на авиабазу.
В ноябре 2019 года власти Сирии планировали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Причиной стала их нулевая эффективность при отражении атак Израиля. Однако сирийская армия до сих пор использует российское вооружение.
NEWS.ru писал ранее, что Минобороны Турции заявило о гибели своего военнослужащего в Идлибе. Подробности происшествия не сообщались.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен