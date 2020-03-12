https://static.news.ru/photo/734acb52-646a-11ea-8d2d-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Произвольные авиаудары Израиля по Сирии могут привести к напряжённости в регионе, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, последняя акция ВВС еврейского государства состоялась 5 марта 2020 года.

Самолёты атаковали САР из воздушного пространства Ливана. Жертвой налёта стал один военный Дамаска, свыше 10 человек получили травмы, пишет РИА Новости.

Вызывает обеспокоенность и продолжение Израилем практики нанесения односторонних воздушных ударов по сирийской территории с нарушением суверенитета соседних арабских стран, — заявила Захарова.

Накануне солдаты сирийской армии использовали зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-200 для удара по истребителю F-16 турецких ВВС. Информация о поражении цели не поступала. Истребителю F-16, предположительно, удалось уклониться и вернуться на авиабазу.

В ноябре 2019 года власти Сирии планировали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Причиной стала их нулевая эффективность при отражении атак Израиля. Однако сирийская армия до сих пор использует российское вооружение.

NEWS.ru писал ранее, что Минобороны Турции заявило о гибели своего военнослужащего в Идлибе. Подробности происшествия не сообщались.