Захарова анонсировала встречу Лаврова с главой МИД Армении

Глава МИД России Сергей Лавров встретится 8 апреля с армянским коллегой Араратом Мирзояном в рамках визита министра иностранных дел Армении в Москву, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что министры обсудят дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества.

8 апреля в Москве запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Армении. Министр иностранных дел этой страны посетит Россию с рабочим визитом, — сказала Захарова.

Она добавила, что стороны обсудят укрепление сотрудничества во всех областях, а также наращивание взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений — ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, и на других международных площадках.

Кроме того, по словам Захаровой, министры обменяются мнениями о ходе реализации договорённостей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Мы рассчитываем, что предстоящие переговоры в Москве будут способствовать углублению союзнического взаимодействия с Ереваном, продвижению дела мира и стабильности в Закавказье, — резюмировала она.

2 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил армянского коллегу Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами.

Путин отметил, что Россия и Армения накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях. Он добавил, что дальнейшее упрочение союзнических российско-армянских отношений отвечает коренным интересам народов двух стран.