https://static.news.ru/photo/6e431df6-dfab-11e9-b668-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова оценила расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Стенограмму опубликовал Белый дом.

Эта такая работа у демократов в США — выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси (спикер Палаты представителей США. — News.ru) <...> Теперь ждём продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнёрами по НАТО, друг с другом​, — написала дипломат на своей странице в Facebook .

Захарова добавила, что, получается, основатель WikiLeaks «Джулиан Ассанж — это практически Герой США», так как именно он «предоставил общественности не один, а тысячи материалов аналогичного характера».

Белый дом опубликовал текст разговора Зеленского и Трампа на своём сайте. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно». Что касается темы финансовой помощи Незалежной со стороны Соединённых штатов, то она не поднималась.

Ранее, как писал News.ru, Палата представителей Конгресса начала процедуру импичмента Трампа. Об этом рассказала спикер Нэнси Пелоси, политик, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Подобная процедура применялась в стране три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост.