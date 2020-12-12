Захарова: отношения между РФ и США не изменятся с приходом Байдена

https://static.news.ru/photo/96b2e362-3d41-11eb-8c71-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае если кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Джо Байден займёт Белый дом, отношения Москвы и Вашингтона кардинально не поменяются. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

От смены, так сказать, участников всех этих электоральных процессов, от замены людей в Белом доме, к сожалению, ничего кардинального в плане улучшения двусторонних отношений мы не наблюдаем. Каких-то кардинальных прогнозов по смене декораций нет, — считает дипломат.

От более чёткого прогноза двусторонних отношений Захарова отказалась, отметив при этом искусственным процесс «сдерживания» России, популяризирующийся на Западе, передаёт телеканал «Звезда».

Россия является хорошо раскрученным трендом, который удобен и тем и другим, — резюмировала она, говоря о демократах и республиканцах.

Выборы президента США состоялись в начале ноября. Несмотря на то что официальные результаты голосования пока не объявлены, СМИ и аналитики сообщают о победе кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Его оппонент — действующий президент Дональд Трамп — отказывается признать поражение и считает, что выборы были фальсифицированы. Официальные итоги выборов должны быть объявлены в США 14 декабря.

В минувшую субботу в Вашингтоне прошли акции протеста сторонников и противников действующего президента страны Дональда Трампа, закончившиеся беспорядками, сообщал NEWS.ru.