Захара Прилепина (в)вернут в литературу

Сливы о том, что на съезде триединой партии «Справедливая России-Патриоты-За правду!» могут заменить Сергея Миронова на нового единоличного лидера — Захара Прилепина, как и ожидалось, оказались пиаровским блефом. Но хоть некоторый интерес к партии этот вброс возбудил.

Не стоит даже напоминать, какой шумихой сопровождалось появление на нашем политическом горизонте тройственного союза — «Справедливой России», партии «За правду!» и «Патриотов России». В одряхлевшую, утратившую собственного лица выражение «Справедливую Россию» влили как бы новые силы. И заодно расшили «портретную галерею» лидеров, среди которых, без сомнения, выделялся писатель-боец Захар Прилепин, которому откровенно намекнули на то, что любое полевение должно иметь разумные границы.

Потому Прилепин уже без обиняков заявлял своей политической пастве, что, мол, социально-экономический строй мы уже поменять не сможем, но вот его некоторые положения вполне способны усовершенствовать. Выявились, правда, сразу некоторые престижно-организационные нюансы: как расставить по порядку вождей сливающихся партий — Сергея Миронова, Захара Пилепина и левого миллиардера Геннадия Семигина с его привычкой быть первым парнем на деревне, то бишь лидером маленькой, но самостоятельно партии.

В результате, с одной стороны, было заявлено о коллективном руководстве нового образования. А с другой, — Миронов не уставал давать понять, что он всё равно первый среди равных, поскольку, мол, возглавляет устоявшуюся парламентскую партию, к которой технически присоединились две политические силы. Непонимание в среде новых партийцев усилилось после того, как президент прислал своё поздравление объединительному съезду, которое было адресовано лично Миронову...

Захар Прилепин zapravduorg/vk.com

Словом, в среде сторонников Прилепина началось серьёзное брожение. В регионах были отмечены массовые исходы его последователей, резонно рассудивших, что все первоначальные цели и идеологические установки в новых партийных рамках будут растворены в мироновском конформизме. Как говорится, за что боролись!К тому же новые силы, не столько поднаторевшие в подковёрных интригах и сделках, как верхушка «СР», стали терять позиции по одномандатным округам. Достаточно сказать, что за бортом грядущих парламентских выборов оказалось сразу несколько близких соратников писателя. А главное — объединение не дало синергийного эффекта. Коалиция не выросла сильно в рейтингах, а влившиеся в содружество партии явно потерялии своё лицо, и значительную часть своей общественной поддержки.

Неудивительно, что пошли разговоры о том, что, мол, живой классик Прилепин ищет подходы к сближению с КПРФ. Новую пищу для таких слухов дал съезд компартии, на котором Прилепин даже хотел выступить. Надо сказать, что такое поведение левого политика — бальзам на душу Геннадию Зюганову, который в своё время откровенно посмеялся над самим актом

объединения. Но и Прилепину, видимо, метаться уже поздно. В конце концов, в администрации президента его не принуждали к объединению с пистолетому у виска. Вот только и сам «проект Прилепин» уже может оказаться лишним. Нет, парламентский мандат ему ещё может достаться. Но на его движении или партии, вполне возможно, будет поставлен жирный крест. Система уже не чувствует былой угрозы, как ещё полгода назад. И необходимость в новых разумных левых уже не столь остра.

Так что, вероятно, надо возвращаться писателю к письменному столу. Осмысливать материал своего хождения в большую политику. А заодно написать что-то свежее об Иосифе Виссарионовиче.