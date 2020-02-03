Центральный телеграф, в здании которого на Тверской собрались будущие новые «правдисты», благодаря разнообразным световым картинкам на фасаде всегда был местом кульминации многих праздников и народных гуляний. Думаю, что в детстве многие участники новой партии «За правду!» всегда первым делом шли сюда любоваться движущимися картинками. И на этот раз политический сбор несколько отдавал художественной тусовкой с песнями и даже публичным опросом самого писателя и председателя новой партии на полиграфе. Это впечатление усиливало и присутствие звезды американских боевиков Стивена Сигала, которого Захар Прилепин даже собирался двигать в депутаты. Притом, что согласно предложенным главой государства поправкам в Конституцию РФ, народный избранник не сможет иметь двойного гражданства.

Но вся эта атмосфера, столь привлекательная для журналистов, не давала ответа на коренной вопрос любой партии: ради чего и с какими целями она создаётся. А главное — чем партия будет отличаться от уже созданных и с разным успехом функционирующих. В каких отношениях намерена она состоять с властями, в чём их поддерживать, а в чём нет, как воздействовать на политическую ситуацию в стране ради осуществления декларируемых целей. Сам съезд не дал полного ответа на эти не слишком удобные посреди такого яркого праздника вопросы.

Основной посыл партийной сверхзадачи можно свести к противодействию возникновению в стране разного рода «майданов» и защите традиционных ценностей нашего многонационального народа. Собственно, об отношениях к ценностям мог бы много рассказать делегат Иван Охлобыстин, который в своё время рекомендовал посылать в печь гомосексуалистов. Правда, на этот раз актёр больше говорил об особой роли России в поддержании мира. Политолог Александр Казаков, избранный вместе с сенатором Александром Бабаковым первым зампредседателя партии, выступал против попыток фальсификации истории и за ответственность стран фашистской коалиции. Множество правильных речей опять-таки не давали ответа на вопрос о том, чем «правдисты» будут выделяться на общем политическом фоне. В чём их изюминка, способная убедить избирателя в том, что наш политический ландшафт без этой партии неполный.

Иван Охлобыстин Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Видимо, проблем с регистрацией у Прилепина и его соратников, например, таких, как эксцентричный Иван Охлобыстин или некогда популярный рок-певец Вадим Самойлов, не будет. Очевидно, что планируемый писателем «инструмент влияния на власть» вполне впишется в общую патриотическую повестку. А новые лица, спрос на которые как никогда велик, действительно могут привести на выборы часть пассивного электората, который уже разочаровался в традиционных партиях, какими бы лозунгами они не прикрывались. В конце концов, за того же Охлобыстина поклонники сериалов могут проголосовать, как в своё время за Жириновского — «по приколу».

Более того, Прилепин, бывший нацбол, выбравший государственность и стабильность, планирует действовать в той политической нише, где неповоротливым телом разлеглась компартия, давно оставившая любые попытки своего освежения и реформирования. А значит, при таком раскладе именно команда Прилепина, а не прежние статисты типа просталинской партии «Коммунисты России», смогла бы снизить процентные итоги Зюганова в 2021 году. И в этой связи боевому писателю будет обеспечена благосклонность наших медиа, которые и так жалуют его своим вниманием.

Но именно это обстоятельство и даёт повод говорить о том, что «За правду!» — очередной спойлер, призванный откусить часть голосов у левых и не дать им национализировать протестный электорат.

Другое дело, что Прилепина явно не устроила бы роль лидера одной из мелких партий, которые, как утверждают, по замыслу администрации президента (АП) должны будут в 2021 году запутать избирателя, рассеять традиционный электорат системной оппозиции и, таким образом, вновь гарантировать партии власти абсолютное большинство и в следующей Госдуме. Он явно хотел бы не просто присоединиться в новом парламенте к своему литературному соратнику и единомышленнику Сергею Шаргунову, но стать объединительной фигурой для целого политического пласта. Но для этого недостаточно совмещать съезд с шоу. Необходимо определить своё отношение к политике нового правительства, партии власти, социальному курсу. А этого пока сделано не было. Лозунги патриотизма хороши, но словесных патриотов у нас пруд пруди. Да и за включение Донбасса в состав России проголосовали бы многие и без команды Прилепина. Тем более, опять-таки не обозначен механизм отстаивания провозглашённых целей.

Необходимо чётко определить жизненные позиции и партийные приоритеты. Иначе все усилия по партстроительству будут выглядеть очередным увлечением писателя-многостаночника типа его участия в обороне ДНР. Только там отнимали жизни, а в политике иногда мгновенно губят репутации.

А то ведь его непременно спросят: «В чём правда, брат?», а он отделается трескучими лозунгами.