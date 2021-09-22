Захар Прилепин: глава думской фракции или губернатор

Настойчивый политический эпатаж Захара Прилепина воспринимается в качестве предпосылки создания «Справедливой Россией — За правду» собственной фракции в Госдуме, но у него могут быть и иные планы.

С новыми именами и лицами в политике, да ещё с высокой степенью узнаваемости, у нас совсем не густо. Но есть Прилепин — писатель, сценарист, трибун и публицист. Почти как известный император — вечный гуманитарный работник. Только пока без трона. Но, может быть, действительно пока?

Захар Прилепин Сергей Булкин/NEWS.ru

Тут уже просочилась информация о том, что в рядах очередного, пятого набора «школы губернаторов» может оказаться и Евгений Николаевич Прилепин, как в паспорте. Во всяком случае, официальное приглашение за подписью начальника Управления администрации президента ему направлено. Причём сам он не раз намекал на то, что хотел бы поработать на своей малой родине — в Нижегородской области. Даже грозился парламентский мандат сдать. Так что, как говорится, возможны варианты.

Замечено в последнее время, что вроде бы оттеснённый на второй план Сергеем Мироновым, стремящимся остаться первым номером в новом партийном конгломерате «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Прилепин позволяет себе всё более экзотические поступки. А для наших политиков, числящихся в условной оппозиции, экстравагантность и пиар на хайпе — первое дело. Вон и Владимир Вольфович уже не тот, а потому завидная, премиум-класса ниша эпатажа вот-вот освободится.

Кстати, оба недавно встретились на телевизионных предвыборных дебатах лицом к лицу. И странное дело: Жириновский даже не помышлял хоть как-то оппонировать страстному монологу писателя. А ведь остановить реплики Вольфовича — это как перехватить бегущего бизона.

И Захар оправдывает своё новое амплуа с завидным постоянством. То предложит установить памятник Иосифу Виссарионовичу, раз уж не прошла его же идея с восстановлением на Лубянке статуи Дзержинского. То грудью встанет на защиту Ольги Бузовой после её театрального дебюта на сцене МХАТа им. Горького. То, захватив с собой кофейник и «печеньки», в стиле известной дамы из Госдепа пытается прорваться на съезд КПРФ, дабы распить с коммунистами кофеёк и подписать якобы некий меморандум о сотрудничестве, которого явно в природе не было ни в каком виде. При этом Прилепина заранее оповестили, что его на съезд не пустят. Зато все телекамеры зафиксировали, как «красные» отвергли протянутую руку с печенькой.

Фактически мелкий прилепинский эпатаж на грани провокации — это единственное, что оживляло кампанию партии с очень сложным названием. И де-факто именно он и становится лицом этой группировки, которая со скрипом, но получила на прошедших выборах результат на процент с гаком лучше, чем в 2016 году.

Захар Прилепин Софья Сандурская/АГН

В Госдуме Захар снова превратится в Евгения Николаевича Прилепина, одного из трибунов на левом парламентском фланге, не имеющего конкурентов в этой среде по части упоминания, цитирования, производству разного рода информационных поводов. К тому же доказавшего свою управляемость, рациональность и патриотизм, переходящий в классическую «духоскрепность». Готового, по его собственным словам, внести в парламент законопроект о возвращении в стране официальной цензуры и принять все либеральные атаки на себя. Не исключено, что именно такой лидер и потребуется новой сложносочинённой фракции в Госдуме. Или же Прилепин попытается организовать свою депутатскую группу исключительно из «правдистов».

Вот только все эти качества могут быть востребованы и на ином поприще. И почему бы не на губернаторском? Были же у нас до революции в числе губернаторов пииты и прозаики. Традиции иногда возвращаются.