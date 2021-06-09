Заграница мне поможет: Гудков рассказал, как будет зарабатывать вне России

https://static.news.ru/photo/54569e79-fe67-49e2-9e66-c9064b79b83c_660.jpg Экс-депутат ГД Дмитрий Гудков Фото: wikimedia.org/Кирилл Колчанов/CC BY-SA 2.0

Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков сообщил о том, что получает предложения о работе из разных стран мира. О том, как он намерен зарабатывать, покинув РФ, политик рассказал по время стрима на YouTube.

Ранее Гудков сообщал, что он выехал через Киев в Болгарию, где находятся его родители. Он также отметил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму.

Я все-таки выпускник журфака, у меня есть опыт публичной деятельности. Вы не переживайте, я найду что делать, — заявил политик, отвечая на вопрос, чем он намерен заниматься.

По словам Гудкова, предложения ему поступают из разных стран, однако он планирует подумать о том, как остаться в политике и продолжить заниматься тем, чем занимался в России.

Если нельзя участвовать в выборах и делать большие проекты, то всё остальное можно делать из любой точки. То есть какая разница, сидишь ты в локдауне в доме под Коломной и выходишь в эфиры, пишешь статьи, помогаешь собирать деньги на штрафы, помогаешь правозащитникам либо ты то же самое делаешь из другой точки мира? Этим можно заниматься, — сказал Гудков.

Дмитрий Гудков и его тётя Ирина Ермилова были задержаны 1 июня. Они подозреваются в причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения. По данным РИА Новости, речь идёт о фирме родителей Гудкова, сам политик свою причастность к ней отрицает.

3 июня Гудков был отпущен из ИВС, также суд отказался избирать запрет каких-либо действий для Ермиловой. В настоящее время они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению некоторых адвокатов, политика могут объявить в розыск, если он не явится по требованию следователя, однако для этого ему необходимо предъявить заочное обвинение.