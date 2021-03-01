«Заезженная тематика»: политолог о возможных санкциях США из-за Навального

https://static.news.ru/photo/6b81ef72-7b34-11eb-8ccf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США намерены ввести 2 марта новые санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Детали раскрыло агентство Reuters. Политолог Анастасия Рудницкая предположила, что Вашингтон может увязать введение санкций из-за Навального с «Северным потоком — 2».

Санкции будут введены в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием, а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них был подписан после воссоединения Крыма с Россией.

Специалист отметила, что США не собираются отступать от политики, которую они проводят по отношению к РФ. Тут также фигурируют интересы Германии, так как газопровод «Северный поток — 2» является совместным проектом двух стран и от него зависят многие факторы энергетики страны.

Сейчас будет идти противостояние Старого Света и Нового Света за определённые механизмы защиты, в том числе суверенных форм существования. И мы становимся свидетелями этого процесса, — сказала Рудницкая.

Она добавила, что США могут увязать санкции вокруг ситуации с Навальным именно с газопроводом. По словам политолога, сейчас Вашингтон будет использовать любые поводы для того, чтобы помешать работе «Северного потока — 2».

Будут выкапывать то, что изначально не имеет никакого отношения ни к «Северному потоку — 2», ни к Евросоюзу, ни к РФ, но что поможет им устаканить те позиции и громогласные заявления, которые они в наш адрес периодически озвучивают. И сейчас «Северный поток — 2» — это один из форматов возможного риторического выступления, — считает специалист.

Таким образом, она отметила, что ситуацию вокруг оппозиционера используют для того, чтобы ограничить работу и строительство газопровода, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что в правительстве Германии намерены обсудить с новой администрацией президента США вопрос отмены санкций против газопровода «Северный поток — 2», которые в Берлине считают посягательством на европейский суверенитет. Об этом говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос, опубликованный на сайте бундестага.