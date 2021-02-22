«Заело пластинку»: в МИД оценили решение ЕС расширить санкции против России

https://static.news.ru/photo/1054a498-7538-11eb-ad98-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко считает, что в решении Евросоюза расширить антироссийские санкции из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального нет ничего нового.

Заело пластинку у них, — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе. Поводом для ухудшения отношений с Россией стала ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Европейский союз готовится в марте ввести новые санкции против российских властей из-за судебного процесса по делу «Ив Роше», в результате которого оппозиционеру Алексею Навальному был заменён условный срок наказания на реальный. ЕС грозит заморозить банковские счета ряда физических лиц и запретить им въезд в Евросоюз, писал NEWS.ru.