Задержанный в Москве украинский агент Малыш рассказал о вербовке СБУ

Задержанный в Москве украинский агент Александр Рудась по прозвищу Малыш признался, что был завербован Службой безопасности Украины в апреле 2021 года, передаёт РИА Новости.

Службой безопасности Украины был завербован в апреле 2021 года, — заявил Рудась на допросе.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского шпиона — уроженца Харькова по прозвищу Малыш. Сообщается, что разведчик проводил слежку за журналистами Украины и российскими политологами. Шпион имел двойное гражданство Украины и Польши.

Также сообщалось, что в Польше задержали гражданина Испании русского происхождения, который является агентом Главного разведуправления Генштаба ВС России. Его заподозрили в шпионской деятельности в ряде польских городов, на Украине и в других странах, рассказал Польскому телевидению пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.