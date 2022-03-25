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Задержанный в Москве украинский агент Малыш рассказал о вербовке СБУ

Украинский агент Малыш признался, что СБУ завербовала его в апреле 2021 года
16:02, 25 марта 2022
Задержанный в Москве украинский агент Малыш рассказал о вербовке СБУ Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Задержанный в Москве украинский агент Александр Рудась по прозвищу Малыш признался, что был завербован Службой безопасности Украины в апреле 2021 года, передаёт РИА Новости.

Службой безопасности Украины был завербован в апреле 2021 года, — заявил Рудась на допросе.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского шпиона — уроженца Харькова по прозвищу Малыш. Сообщается, что разведчик проводил слежку за журналистами Украины и российскими политологами. Шпион имел двойное гражданство Украины и Польши.

Также сообщалось, что в Польше задержали гражданина Испании русского происхождения, который является агентом Главного разведуправления Генштаба ВС России. Его заподозрили в шпионской деятельности в ряде польских городов, на Украине и в других странах, рассказал Польскому телевидению пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

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