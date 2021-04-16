Задержанному украинскому консулу дали 72 часа, чтобы покинуть Россию

https://static.news.ru/photo/25cc67a8-9f7b-11eb-aed0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД РФ заявили, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, задержанного накануне в Петербурге при получении закрытой базы данных сотрудников правоохранительных органов и ФСБ, на территории Российской Федерации нежелательно. Ему рекомендовано покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть её пределы в течение 72 часов начиная с 19 апреля, — говорится в сообщении МИД РФ.

Это решение было объявлено временному поверенному в делах Украины Василию Покотило, специально вызванному в российский МИД.

Как писал NEWS.ru, Сосонюк мог быть связан со сторонниками украинской молодёжной неонацистской радикальной группировки МКУ, действовавшей на территории РФ. Такое предположение высказал политконсультант и аналитик Анатолий Вассерман. Его дело может быть связано с недавними задержаниями нескольких украинских террористов. Сейчас их подельники могут пытаться наехать на правоохранителей, чтобы вытащить своих, считает Вассерман. Также, он не исключил, что иностранные спецслужбы готовят в России массовые беспорядки в конце сентября под предлогом непризнания результатов выборов в Госдуму. В ход может пойти и запугивание правоохранителей, чтобы те не пресекали акции протеста.

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка в ходе встречи с гражданином РФ при получении сведений закрытого характера. Консула выпустили спустя несколько часов.