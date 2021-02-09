Коммуниста Бондаренко обвинили в коррупции из-за донатов на YouTube

https://static.news.ru/photo/0cdd313c-6ace-11eb-9476-96000091f725_660.jpg Николай Бондаренко Фото: kprf/vk.com

Комиссия Саратовской областной думы по доходам приняла решение о том, что депутат от КПРФ Николай Бондаренко нарушил антикоррупционное законодательство.

Коммунист получал доход от своих роликов на YouTube в том время как, по мнению членов комиссии, не имел на это права.

Фракция КПРФ воспринимает это как попытку либо лишить Николая Бондаренко депутатских полномочий, либо оказать моральное давление на него, — сообщили порталу Znak во фракции коммунистов.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов пригрозил, что партия выведет на масштабные протесты своих сторонников в регионах, если власти не прекратят преследовать членов партии. Так он отреагировал на задержание депутата Саратовской областной думы и блогера Николая Бондаренко, которому выписали штраф за участие в несогласованном митинге. По его словам, «власть полностью ошалела от грязной навальнятины», поэтому решила задержать депутата-коммуниста Николая Бондаренко.

Накануне стало известно, что депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко оштрафовали за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Такое решение принял Фрунзенский районный суд города. Согласно позиции обвинения, политик, как и другие участники акции, оставался на улице несмотря на требование разойтись, распространяемое силовиками через мегафон. Таким образом, по мнению суда, он «совершил умышленные активные действия при проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Депутата обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. При этом приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

Политик говорил, что ходил на акцию в качестве наблюдателя. Ранее он заявлял о своём желании баллотироваться в Государственную думу от округа, от которого в Саратовской области хочет пойти действующий председатель ГД Вячеслав Володин.

На акциях протеста 23 и 31 января и 2 февраля по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.

Акциями люди выражали поддержку политику Алексею Навальному, арестованному по делу «Ив Роше» после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления боевым нервно-паралитическим веществом, писал NEWS.ru.