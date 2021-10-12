Зачем Медведев пишет в газету

«Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством» — статья Дмитрия Медведева под таким заголовком вышла 11 октября в «Коммерсанте». Момент был выбран не случайно: заявление Владимира Путина по поставкам газа на Украину, прибытие в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд для обсуждения украинских проблем и внутриполитический кризис в Киеве, в результате которого смещён с поста председатель Рады Дмитрий Разумков. Все эти события делают логичным выбор даты, более того, позволяют дать оценку событиям как бы полуофициально, ввиду статуса Медведева. С одной стороны, он вроде бы и во власти и его личных отношений с Путиным и другими руководителями страны никто не отменял, с другой — он пользуется значительной свободой высказывания, занимая, скорее, ни к чему не обязывающую синекуру. Иными словами, ему позволено говорить больше и откровеннее, чем другим представителям Кремля.

Статья Медведева , таким образом, обозначает российскую позицию, высказывать которую публично президенту или его ближайшим помощникам, таким как Дмитрий Козак, занимающимся украинской проблематикой, было бы неудобно. Собственно, Дмитрий Песков это и подтвердил. Главный тезис её вполне понятен: «Что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства... Россия умеет ждать». Об этом же, как раз сразу после свержения Виктора Януковича, заявлял Владимир Лукин, который тогда выступал в роли посредника, неофициального представителя Москвы. Комментируя действия РФ в Крыму, он сказал, что в Кремле мыслят долговременными категориями, мол, сколько лет заняло историческое примирение Франции и Германии.

Верховная рада Украины Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

На первый взгляд, позиция разумная, не надо спешить, а надо ждать, когда по реке проплывет труп твоего врага. Но сработает ли такая тактика в отношениях с Украиной? Вспомним о событиях после «оранжевой революции» 2004 года. Тогда Россия сделала ставку на такое же постепенное улучшение, признала итоги третьего тура, пригласила Виктора Ющенко в Москву. Но ничем хорошим это не закончилось. Уже через год начались громкие газовые войны, в 2008 году, во время войны в Грузии, Киев открыто поддержал Саакашвили, и в августе 2009 года всё тот же Дмитрий Медведев, тогда президент РФ, выступил с открытым обращением к украинскому руководству, обвинив его в недоговороспособности и объявив, что Москва не будет пока отправлять посла на Украину.

Во время президентских выборов 2010 года Кремль не поддерживал никого из кандидатов, а после победы Виктора Януковича начал работать с ним. Но эта стратегия тоже успехов не принесла — Евромайдан всё опрокинул. Таким образом, на украинском направлении политика пассивного выжидания не работает. Она могла бы возыметь успех, если бы речь шла о циклическом движении, в конце которого Украина бы возвратилась в родную гавань. Но в том и заключается проблема, что движение идёт по прямой и в направлении, противоположном от РФ. Цель киевское руководство обозначило ещё при Леониде Кучме предельно ясно: «Украина — не Россия».

Само появление в 1991-м Украины как независимого государства было в общем-то случайным, и Дмитрий Медведев правильно на это указывает: «Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю». Когда страна возникает на карте мира, не имея для того особенных оснований, а в случае с Украиной всё было именно так. Ещё в марте 1991 года 70% населения проголосовало за сохранение СССР. Исторически номинальное выделение УССР на карте единой России было шагом большевиков, которые и подумать не могли о какой-то реальной независимости Незалежной. Сами украинцы также обособляться не хотели, как не желали этого белорусы или удмурты. Однако верхушка, вкусившая плоды суверенитета, естественно, стала делать всё, чтобы не дать этой всей ситуации возможности отыграть обратно. И единственным вариантом не допустить повторного «угнетения» Россией было максимально дрейфовать в сторону от бывшей общей родины.

Поэтому курс Украины не меняется ни при Кучме, сменившем Кравчука как осторожный не антироссийский лидер, ни при Ющенко, ни при Януковиче, который вёл дело к подписанию договора об Евроассоциации, ни при Порошенко, ни при Зеленском, проводящем в точности ту же политику, что предшественник. Кто бы ни пришёл к власти, он будет вести страну на Запад, иначе смысл его пребывания «у руля» теряется. Любого иного лидера просто не допустят до участия в выборах.

Можно посмотреть на Грузию, где недавно попал за решётку архивраг Кремля Михаил Саакашвили. Он уже почти десять лет далёк от руководства в стране, но что это поменяло? Дипотношений как не было, так и нет. И вряд ли в обозримой перспективе они появятся. Поэтому на политику российских властей можно взглянуть и под иным углом. Не является ли статья Медведева посланием к западным лидерам о том, что Москва не хочет брать на себя инициативу что-либо менять, а ждёт шагов от них самих (раз уж в тексте делается упор на несамостоятельность действий киевских властей и их продажность), что политика Кремля реактивна, то есть является ответом на те или иные действия Запада. Мол, если вы гарантируете то-то и то-то, например, отказ от вступления Украины в НАТО и ЕС, то мы со своей стороны обещаем то-то и то-то.

Двадцать третий саммит Украина — Европейский союз president.gov.ua

Но и такая позиция, в общем-то, бесперспективна. Запад никогда таких гарантий давать не станет, и его подход понятен. «Нас не интересует, почему распался СССР, этот факт признан, независимость 15 республик признана, мы не позволим отыгрывать обратно. Всё, что способствует сохранению статус-кво, мы поддерживаем. Все новые государства имеют право на самостоятельную политику и вступление в любые организации». Поэтому Европа и США будут выступать за прозападные силы на Украине, как поддерживали их зимой 2013–2014 и как закрыли глаза на то, что соглашения с Януковичем были нарушены буквально на следующий день после подписания".

Глубинный смысл статьи Медведева, наверное, можно обозначить как страх перед активной и независимой внешней политикой. Мол, вы нас не трогайте, и мы тогда вас тоже не будем. Владимир Путин в этом смысле оказался смелее, опубликовав летом 2021 года статью о единстве русских и украинцев — весьма смелая заявка на ревизию ельцинского наследства на пространстве бывшего Советского Союза. Другое дело, что за этим не последовало никаких действий. В статье Медведева много смелых и резких обличений нынешних руководителей Украины, но это всё слова. А нужны дела. Однако к ним, судя по всему, в Кремле пока не готовы.