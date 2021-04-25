Зачем Джо Байден признал геноцид армян

Наивно думать, что команда Байдена приняла решение о признании геноцида армян, исходя исключительно из высоких гуманистических соображений. Достаточно напомнить, что и к международной конвенции, запрещающей любые проявления геноцида, сами Соединенные Штаты присоединились лишь в 1988 году.

Как мы видим, американцы не спешили связывать себе руки уже после Вьетнамской войны. Хотя сам термин, вошедший в международный обиход, придумал выходец из Западной Украины Рафаэль Лемкин, эмигрировавший за океан, спасаясь от победившего в Германии фашизма. Он тогда соединил греческое слово genos (нация) и латинское cide (убийство). Весьма характерно, что он рассматривал в качестве проявления такого преступления не только столкновения во время Первой мировой войны в Османской империи, приведшие к жертвам среди мирного населения (массовую гибель армян Анкара до сих пор не признаёт), но и так называемый голодомор на землях советской Украины.

Именно Лемкин ввёл термин «советский геноцид», сделав своего рода подарок нынешним идеологам украинского крайнего национализма. При этом аналогичные явления в России и Казахстане он традиционно проигнорировал. Такую же линию на выделение проблем только Украины продолжают до сих пор и американские власти. А работа Лемкина «Советский геноцид на Украине», изданная в США, была запрещена уже и в демократической России.

Вот так и власти США прибегали к угрозе признать «геноцид армян» исключительно в моменты обострения своих отношений с Турцией. Как это было, например, в ходе военной операции турецкой армии, высадившейся на северной территории Кипра и предотвратившей, как считали, полное поглощение острова Грецией.

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А вот Байден решил, что такое признание, видимо, может позволить его команде решить сразу двойную конъюнктурную задачу.

Прежде всего, Байден пользовался поддержкой многочисленной армянской диаспоры в США, позиции которой особенно сильны в Калифорнии, где в нескольких районах голоса американских армян могут помочь демократам уже на ближайших выборах в сенат и в палату представителей.

Вот только, как отмечают некоторые аналитики, не так всё просто. В среде лидеров Демократической партии США заметно усиливаются позиции выходцев из мусульманских общин Америки. Некоторых из них даже прозвали на китайский манер «бандой четырёх». А значит, приобретая голоса одной части общества, демократы рискуют настроить против себя другую.

С другой стороны, Джо Байден явно поторопился сделать «подарок» и армянскому премьеру Николу Пашиняну, духовному последователю Сороса, постоянно делающему реверансы в сторону Вашингтона. Теперь такой шаг Байдена Пашинян попробует использовать в своей предвыборной пропаганде. Тем более что объявив о своей отставке, он как раз начнёт новую избирательную кампанию. И тут ему Байден как раз таки и в помощь.

Хотя все понимают, что дальше нескольких фраз в поддержку армян американцы не пойдут. Никто не введёт какие-нибудь санкции против Турции или потребует привлечь её к международному суду. Да и сам Пашинян не так давно говорил о желании открыть границу с Турцией. И геноцид для него не является в таком деле моральной помехой.

Между тем выступление Байдена вызвало резко негативную реакцию в Анкаре и Баку. В Турции даже допустили возможность закрыть американскую военную базу Инджирлик. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся.