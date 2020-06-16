Собственно, такая ситуация повторяется у нас с завидной регулярностью. Как только в стране назревают непростые времена, а главные пропагандистские калибры не производят должного эффекта, своё слово берёт сам президент, который фактически раз за разом не просто излагает свою позицию, а связывает своё имя со сложившимися обстоятельствами и берёт на себя всю основную ответственность за их последствия для нации.

Так было, например, после объявления о пенсионной реформе, когда Владимир Путин не стал прятаться за массивные спины парламентариев и министров и выступил с аргументацией и рядом предложений, носивших компромиссный характер. Так было и в самом начале пандемии: объявление о беспрецедентной самоизоляции. Путину тогда даже пришлось вступать в публичные трения и с министром финансов Антоном Силуановым, и с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, а также защищать интересы врачей, работавших в «красной зоне» пандемии, от попыток лишить их законных надбавок.

Теперь фокус ситуации накануне голосования по пакету конституционных поправок вновь направлен на «начало всех начал» российской политической системы, на её краеугольный камень, которым остаётся Владимир Путин. Фактически ожидается, что президент в очередной раз накануне плебисцита обратится к народу России.

Вопрос сейчас, как утверждают, только в том, пойдёт ли речь о пресс-конференции при участии представителей массмедиа с опорой на провинциальных журналистов, о прямой линии или всё-таки Путин просто выступит в эфире со своей пространной аргументацией в пользу поддержки конституционных новаций. Но какой бы ни была форма, суть останется традиционной: авторитетом президента, его харизмой и энергетикой воздействовать на умы и даже подсознание аудитории.

Такой демарш выглядит тем более логичным, поскольку и грядущий плебисцит однозначно воспринимается российской общественностью как очередное голосование о доверии лично главе государства. Именно его результат должен объективно подтвердить степень популярности Путина вопреки разного рода упадническим рейтингам спустя два года после победы на президентских выборах и накануне вероятной перезагрузки всей политической системы как части возможного трансфера власти.

К тому же уже развёрнутая агитационная кампания идёт ни шатко ни валко. А народные артисты, силящиеся изобразить своё восхищение поправками, выглядят не только неубедительными, но своей слащавостью работают против популяризации идей, которые защищают отнюдь не бескорыстно. Дошло до того, что некоторые пропагандистские статисты, получив гонорар, поспешили в своей тусовке отречься от своих же слов в поддержку реформы.

Всё опять ложится на плечи лидера страны, несмотря на весьма нехилые рекламные бюджеты. Но, как говаривал ещё де Голль, президент при принятии трудных решений всегда одинок. И Владимир Путин это уже испытал на собственном опыте. Видимо, вопрос сейчас заключается в точном времени такого обращения — скажет ли президент своё золотое слово в день военного парада или уже 25 июня, вместе со стартом недельного марафона голосования. Но последнее слово традиционно остаётся за ним.