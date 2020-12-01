За нарушение территориальной целостности РФ будет грозить срок до 10 лет

https://static.news.ru/photo/c39406a4-3472-11eb-911e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советом Федерации одобрен закон о нарушении территориальной целостности РФ. Наказание за это может составлять до 10 лет лишения свободы.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании верхней палаты в среду 2 декабря. Совфед одобрил пакет законов, регламентирующих наказание за отчуждение части территории РФ, а также вводящих административную ответственность за публичные призывы к отчуждению, которые озвучиваются впервые.

Соответствующая статья появится в Уголовном кодексе РФ. Согласно этой статье, нарушение территориальной целостности предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет. Аналогичным образом оцениваются иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ. Исключение составляют делимитация, демаркация или редемаркация государственных границ РФ с сопредельными государствами.

Ранее NEWS.ru писал, что пленарное заседание Совета Федерации проходит под председательством первого вице-спикера Андрея Яцкина. Он руководит заседанием по поручению спикера Валентины Матвиенко, которая ушла на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом и работает в удалённом режиме.