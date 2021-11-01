«За гранью»: в Совфеде оценили акцию в костюмах Ку-клукс-клана в Киеве

Появление людей в костюмах американской ультраправой расистской организации Ку-клукс-клан (ККК) во время празднования Хэллоуина в Киев выходит за грани морали и разума, заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

На Украине всё смешалось — кони, люди. Поразительная ситуация. Сам праздник — Хэллоуин — вызывает большие вопросы. Украина — православная страна со своими традициями, которая формировалась веками. Для чего копировать традиции, так сказать, праздников других стран. У них, конечно, большая проблема с идентичность, они запутались, откуда они, что они. Появляется возможность чем-то выделиться, выходящим из нормальной жизни, — добавил сенатор.

Он подчеркнул, что в Киеве, возможно, думают, что «им всё позволено» после «развязанной войны против собственного народа на юго-востоке Украины». Политик отметил, что если соседнюю страну начнут обвинять в расизме, то в Киеве расскажут «о руке Москвы».

Они во всём обвиняют Россию. Надо будет оправдываться. Хотя, конечно же, негатив к нынешней Украине накапливается даже у тех стран, возможно участвовавших в перевороте на Украине 2014 года, особенно США. Накапливается усталость от их действий, непонимание того, что Киев делает. Это в минус нынешней верхушке Украине, открыв рот слушающей своего хозяина, — считает Цеков.

31 октября в Киеве прошла акция, участники которой переоделись в членов ККК, неся в руках надписи «Да, мы расисты», «ККК вернулся», и «White Power». В США ККК запомнился отстаиванием идеи «превосходства белых» и судом Линча над чернокожими.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе темнокожий Жан Беленюк пожаловался на то, что стал жертвой расизма в центре Киева.

Он пояснил, что молодые люди попытались спровоцировать конфликт, выкрикивая оскорбительные вещи типа «чёрная обезьяна что знает о патриотизме?» и «вали в Африку». Беленюк был рад, что до драки дело не дошло, и со ним всё нормально. Однако он задался вопросом, «нормально ли слышать оскорбительные вещи в европейской стране людям, которые отдают жизнь на её прославление».