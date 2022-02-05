«За гранью морали»: Захарова оценила статью Bild о «присоединении» Украины

Материал немецкого издания Bild о плане по присоединению Украины, который якобы разработан в России, переходит все возможные границы человеческой морали и этики. Такое мнение высказала в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, для оценки подобной ситуации подбирать тактичные выражения излишне.

Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнёров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прямо подетально расписанного плана нападения на Украину, — заявила Захарова.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на отчёт внешней разведки сообщило, что Украина войдёт в состав Союзного государства России и Белоруссии. По данным издания, у России якобы есть специальный план после вторжения российской армии. Согласно этому плану, в Киеве будет создана «народная рада» из «проверенных» российскими спецслужбами людей.

При этом посольство России в Германии назвало данный материал «странной смесью из спекуляций и слухов». Комментарий представителей посольства появился в той же статье, где был опубликован «план».