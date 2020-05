В Государственной думе и Совете Федерации выступили с резкой критикой публикаций в New York Times и Financial Times, авторы которых утверждают, что в России неимоверно высокая смертность от коронавируса. Российские парламентарии назвали эти материалы попыткой отвлечь внимание англоязычной аудитории от проблемы провала системы здравоохранения на Западе. Как сообщил NEWS.ru зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, данные публикации будут изучены и войдут в ежегодный доклад комиссии.

За всё нужно платить

Представители российских министерств и ведомств выступили с опровержениями утверждений в западной прессе о том, что власти нашей страны занижают статистические показатели смертности от коронавируса. К примеру, Financial Times утверждает, что число жертв COVID-19 может на 70% превышать данные официальной статистики. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на брифинге, что в России не манипулируют статистикой, а официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что дальнейшие шаги в отношении двух изданий будут зависеть от того, опубликуют ли те опровержения на ранее вышедшие публикации. Роскомнадзор уже изучает статьи New York Times и Financial Times на предмет фейков о количестве заразившихся коронавирусом в России.

Как рассказал NEWS.ru замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, это не первый случай публикации подобного рода информации.

Мы по этой теме высказались ещё в начале апреля и обратили внимание на то, что подобного рода информацию распространяют русскоговорящие органы пропаганды США, Великобритании и ряда других государств. New York Times и Financial Times — это всё-таки газеты, адресованные прежде всего не гражданам России, а самим американцам и британцам. И эти публикации нужны для того, чтобы оправдать ту ситуацию, в которой оказались граждане этих стран, оправдаться перед своими гражданами в полной некомпетентности и провале всей системы здравоохранения у них. Андрей Климов сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

Сенатор также сообщил, что этот и подобные факты будут изучены и представлены в ежегодном докладе временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

В любом случае наша рекомендация, которая была сделана ещё задолго до этих публикаций, говорит о том, что каждый подобный факт мы должны обязательно оформлять через иски, в которых нужно требовать опровержения и возмещения морального в данном случае ущерба. Я очень хотел бы, чтобы у нас в стране сложилась практика, когда каждое такого рода заявление, в зависимости от тяжести содеянного, заканчивалось серьёзными материальными последствиями для тех, кто этим делом пользуется. Каждый раз наши компетентные органы, реагируя на подобного рода фейки, должны возбуждать дела административного, уголовного и гражданского характера. New York Times, Financial Times и прочие должны платить за такие выходки, — подчеркнул парламентарий.

Nicolas Armer/Global Look Press

Оправдание за фиаско

Российские парламентарии однозначно негативно оценивают публикации в ведущих иностранных СМИ. Они уверены, что такого рода сомнительные заметки журналисты должны писать для того, чтобы отвлечь внимание собственной аудитории от серьёзных проблем в системе здравоохранения.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал данные публикации «злыми нападками», которые есть «не что иное, как попытка представить Россию ещё раз в мрачном свете».

Россию надо ставить в пример, а не делать объектом фейковых новостей. Пусть это остаётся на совести журналистов и акционеров изданий. Сейчас перед лицом страшной опасности COVID-19 надо быть вместе. Вместо этого некоторые наши коллеги на Западе, в том числе и представители медиа, набрасываются на Россию, давая в том числе совершенно ложные, фейковые новости о ситуации с коронавирусом, количестве смертей и так далее. Это не тема для «передёргивания», это тема для того, чтобы мы отказались от взаимных нападок, от санкций. По этому поводу я обратился к парламентариям и здравомыслящим политикам со всего мира и получил уже несколько десятков согласительных ответов самого высокого уровня, в том числе от генсека ООН Антониу Гутерреша. Леонид Слуцкий глава комитета Госдумы по международным делам глава комитета Госдумы по международным делам

Сенатор Франц Клинцевич считает подобного рода заметки продолжением той самой информационной войны, которая объявлена России. В итоге, отмечает член Совфеда, возникают подобные смешные, непорядочные и очень примитивные ситуации.

Они же не приводят никаких фактов. Ссылка сделана только на то, что написали какие-то блогеры и представители несистемной оппозиции, не имея под собой никакого доказательства. В правительстве, Минздраве, представительных органах Москвы и Санкт-Петербурга уже заявили, что это ложь, чушь и никакого сокрытия нет. Но я думаю, что все, кто готовил эти материалы, очень сильно были озабочены проблемами в США, где неимоверно высокая степень смертности. И все разговоры об универсальности и могуществе, лучшем здравоохранении оказались несостоятельными. Конечно, граждане США на бытовом уровне начинают задавать вопросы — как так, у нас такая ситуация, а у «отсталых» стран по-другому. Франц Клинцевич член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

По мнению депутата Государственной думы Евгения Ревенко, подобного рода статьи — не что иное, как попытка западных журналистов переложить «с больной головы на здоровую».

Frank Röder / CHROMORANGE/Global Look Press

В марте я ознакомился с докладом Бостонской консалтинговой группы, в котором сказано, что Россия выйдет на плато в начале мая, а на спад уровень заболеваемости в лучшем случае пойдёт в июне, в худшем — в июле. И пока что данные прогнозы полностью совпадают с развитием событий в стране. То есть это говорит о том, что никакие цифры у нас не занижены. Ещё одно тому свидетельство — нет ни одного нарекания, претензии со стороны представителей ВОЗ, которые мониторят ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России. Наоборот, специалисты независимой всемирной организации позитивно оценивают борьбу с коронавирусом. Евгений Ревенко депутат Госдумы депутат Госдумы

По словам парламентария, в эпоху развитых коммуникаций крайне сложно обмануть людей, предоставив им ложную статистику.

У каждого заболевшего есть семья, друзья, соответственно, в тех же социальных сетях люди обязательно размещали бы информацию о многочисленных жертвах коронавируса. Но таких публикаций нет, а значит, и информация в публикациях британской и американской прессы — ложь, — добавил Ревенко.

Бывший телеведущий и журналист также обратил внимание на этическую сторону вопроса. В разговоре с NEWS.ru он рассказал, как сильно переживал за друзей, живущих в Нью-Йорке и Италии, во время пандемии. По мнению парламентария, журналистам New York Times и Financial Times не хватает проявления солидарности, которая должна быть в любой сложной ситуации. Он уверен, что помимо своей аудитории эти журналисты писали текст и для граждан РФ, которые нередко читают инопрессу, с одной простой целью — посеять сомнения среди них.