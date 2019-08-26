Бывший многолетний сенатор и статс-секретарь Центробанка Александр Торшин, как мы помним, получил широкую известность в мире после того, как его имя связали с арестованной в США за незаконный лоббизм Марией Бутиной. Сама «лоббистка», работавшая помощницей Торшина и якобы стремившаяся установить тайный канал связи республиканских консерваторов с российскими властями, как утверждают, пойдя на сделку со следствием, назвала в суде имя бывшего сенатора как своего политического покровителя.

Известно, что и сам Торшин, который несколько месяцев даже исполнял обязанности спикера верхней палаты и руководил комиссией по расследованию обстоятельств теракта в Беслане, также был связан с американскими стрелковыми клубами, через влиятельных членов которых якобы собиралась действовать и Бутина. Мы так подробно коснулись этой запутанной истории, потому что Александр Торшин давно находится под международными санкциями и страну при всём желании покинуть не может, ну разве только съездить в соседнюю Белоруссию, в союзные органы с которой входил до последнего времени. Но вот силы, которые через несколько Telegram-каналов распространили информацию о срочном бегстве Торшина в Австрию, явно забыли о санкциях. Однако вброшенная фейк-ньюс, утверждавшая, что Торшин покинул страну из-за якобы всплывших его связей с оргпреступностью, по-своему сработала. Её инициаторы успели собрать свой урожай перепечаток и словили тот самый хайп.

Тем более что сочинители сыграли на испанской информации давностью в несколько лет о дружеских отношениях Александра Торшина и задержанного на Иберийском полуострове лидера таганской ОПГ Романова. Правда, испанский суд никаких преступных проявлений таких отношений не выявил. Но тот факт использовали? и, видимо, была некая цель, которую в чем-то достигли. Торшин бросился опровергать запущенную фальшивку. Но, как говорится, осадочек-то остался.

Сергей Булкин/News.ru

И, собственно, случай Торшина отнюдь не частный. Почти каждый день в информационное пространство вбрасываются конфиденциальные сообщения со ссылкой на неназванные источники о грядущих громких отставках. Этим летом, как никогда урожайном на фейки, нам излагали целую схему отставок и перемещений высших чиновников и по вертикали, и по горизонтали. Идут вбросы о неизбежных следственных действиях и арестах в крупнейших компаниях. А иногда даже о смерти известных деятелей — помните фейки о кончине того же Ментимира Шаймиева, Светланы Алексиевич, Алексея Навального? А ведь каждый раз подложная информация о чьей-то неожиданной эмиграции или отставке может иметь самые непредсказуемые последствия в мире, в котором часто решения, особенно в сфере финансов и бизнеса, должны приниматься в минуты.

А иногда фейк может принести большой политический ущерб. Достаточно, вспомнить, как на днях все либеральные СМИ взахлёб комментировали якобы опубликованное объявление, в котором от имени Росгвардии приглашали на работу снайпера «для обеспечения общественного порядка». Естественно, было дано опровержение, но псевдофакт был уже «обглодан и обсосан». Свой эффект он уже произвёл.

Так что выдумка об эмиграции Александра Торшина ещё не самая изощрённая, хотя мы пока не можем объективно оценить, с какой целью её запустили и на какой эффект рассчитывали. Мысль, что честность — лучшая политика, не для теневых информаторов.