За 15 лет ЦИК не допустила до выборов 120 тысяч кандидатов

https://static.news.ru/photo/3f70dd48-c856-11eb-8cee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком в период с 2007 года не допустил до выборов разных уровней 120 тысяч человек, что составляет 7% от всех кандидатов. Таковы данные исследования «Важных историй», проведённого на основе данных ЦИК, партий и движения «Голос».

Среди них 20 тысяч — представители «системных партий» — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Остальные хотели участвовать в голосовании как кандидаты от оппозиции и самовыдвиженцы.

Так, в 2003 году на выборы в Госдуму прошли 60% желающих самовыдвиженцев, а в 2016 году — только 8%. В то же время процент зарегистрированных представителей «Единой России» вырос, в 2007, 2011 и 2016 годах этот показатель достигал 100%.

У нас на протяжении последних нескольких лет была достаточно массовая ситуация, когда избирком зарегистрировал кандидата, но зарегистрировал с ошибками, и потом основные «оппоненты» — как правило, спойлеры какие-то — идут в суд и через суд эту регистрацию отменяют, — рассказал о процедуре отказа в регистрации сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук.

При этом в 2019 году, когда единороссы пошли на выборы в Мосгордуму как самовыдвиженцы, процент регистрации таких кандидатов вырос. Также журналисты напомнили, что Минюст многократно отказывает в регистрации объединениям, имеющим большую поддержку общества, таким как «Россия Будущего» Алексея Навального и «Другая Россия» Эдуарда Лимонова.

Накануне президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам, которых власти признали причастными к экстремистским организациям, в течение трёх лет с момента ликвидации организации участвовать в выборах в качестве кандидатов. Учредителям и руководителям объединений запретили занимать выборные должности на пять лет. Документ запрещает избираться в том числе тем, кто «выражал поддержку» экстремистским организациям.

После этого путь во власть может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесённых в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.