Южной Осетии предрекли судьбу ещё одного дотационного региона

Южная Осетия может стать ещё одним дотационным регионом России, как Крым, сообщил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Деятельность таких регионов после вхождения в состав страны обеспечивает федеральный бюджет, объяснил он.

Конечно, Южная Осетия не дотягивает до среднероссийского уровня бюджетной обеспеченности регионов. Можно просто вспомнить, что присоединение Республики Крым и города Севастополь в 2014 году привело к тому, что эти регионы стали дотационными. Их текущая деятельность во многом обеспечивается за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Очевидно, что любое присоединение новых территорий с пониженным уровнем жизни, которые потенциально могут стать новыми субъектами Федерации, может привести к подобным ситуациям, — сказал Климанов.

Он добавил, что экономики Южной и Северной Осетии, входящей в состав РФ, устроены по-разному. Так, во Владикавказе развито машиностроение, цветная металлургия и другие отрасли.

Ранее ходатайство о регистрации инициативной группы по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России поступило в ЦИК Южной Осетии. Инициативная группа должна будет в течение месяца собрать две тысячи подписей. В состав России республика может войти как субъект, а уже в составе РФ провести референдум об объединении Южной Осетии и Северной.