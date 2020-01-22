https://static.news.ru/photo/65b378ec-3cfe-11ea-8133-fa163e074e61_660.jpg Юрий Чайка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка официально назначен полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был обнародован в среду, 22 января.

Чайка назначен на должность полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе в соответствии с пунктом «к» 83-й статьи Конституции РФ.

Документ опубликовали на официальном сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что Совет Федерации на пленарном заседании в среду освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ. Его отставка, как официально объяснялось, связана с переходом на другую работу.

Сенаторы выразили благодарность бывшему главному прокурору страны за конструктивное и плодотворное сотрудничество с Советом Федерации, а также за огромный вклад в укрепление законности в России.