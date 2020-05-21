Юристы поддержали законодательное закрепление понятия самоизоляции

https://static.news.ru/photo/e85c0d88-9b93-11ea-a498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение комитета Совета Федерации о законодательном закреплении понятия «самоизоляция» поможет систематизировать действия государства, а также избежать противоречий местных нормативных актов друг с другом и с Конституцией РФ. Такого мнения придерживается партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.

По мнению эксперта, основной проблемой в настоящее время является то, что в законодательстве нет однозначной трактовки понятия «самоизоляция». Одни интерпретируют его как добровольное ограничение передвижения и общения, другие — как обязательное требование к тем, кто попадает в определенные группы риска. Некоторые понимают самоизоляцию как совокупность нынешних ограничительных требований или даже как самостоятельный режим, действующий наряду с официально введённым режимом повышенной готовности.

Вадим Клювгант полагает, что противоречия в трактовке термина усугубляются неразберихой с не объявленным официально карантином. В результате становится непонятно, чем самоизоляция отличается от карантина.

И если под видом внесения этой самой определённости не введут дополнительные и необоснованные ограничительно-репрессивные меры, а все неясные термины действительно обретут конкретное и непротиворечивое содержание, то хуже не станет, — сообщил он РБК.

По словам заместителя президента Гильдии российских адвокатов, члена общественного совета при Минюсте РФ Рубена Маркарьяна, понятие «самоизоляция» не было полноценно раскрыто в законодательстве, поэтому инициатива Совфеда полезна для практикующих юристов.

Эксперт ссылается на популярное мнение в среде отечественных юристов, которые критикуют указ мэра Москвы, считая, что документ ограничивает право на свободу перемещения, которое является конституционным, а потому и не может быть ограничено местным органом власти.

Вместе с тем Маркарьян указывает на федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», согласно которому компетентное должностное лицо может «принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и «ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения ЧС, а также в зону чрезвычайной ситуации».

Иными словами, он не наши права на передвижение ограничивает, а запрещает доступ на ту территорию, которую считает потенциально опасной для нашего здоровья. А право на здоровье — тоже право конституционное, — подчёркивает эксперт.

Адвокат и основатель юридической компании A.T.Legal Николай Титов также считает, что определение понятия «самоизоляция» не раскрыто на законодательном уровне. По его словам, федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» такого термина не содержит. Очевидно, что это произошло из-за того, что с подобной ситуацией никто ранее не сталкивался.

Титов полагает, что поскольку речь идёт об ограничении прав граждан, в том числе на свободу передвижения, понятие «самоизоляция» нуждается в максимально чёткой регламентации на уровне федерального закона.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации предложили прописать в действующем законодательстве понятие режима самоизоляции, условия и порядок его введения, а также полномочия регионов в этот период. Зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова пояснила, что в связи с пандемией меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, принимались «с колёс». Прохождение обычной процедуры законотворчества влекло за собой риски для жизни и здоровья многих россиян. Теперь же есть возможность установить правила на будущее, которые должны быть максимально взвешенными и понятными. Сенатор добавила, что положения о режиме самоизоляции планируется внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».