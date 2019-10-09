https://static.news.ru/photo/445628e6-ea94-11e9-b733-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Владелец юридической компании «Эльман Групп» Эльман Пашаев принял решение учредить новую левоцентристскую политическую силу. Партия получила название Союз справедливых сил России (СССР).

Пашаев подчеркнул, что задача организации — не воссоздавать Советский Союз, а вернуть бесплатное образование и здравоохранение. Кроме того, СССР будет помогать добросовестным чиновникам.

Наша задача — до народа донести, что всё в стране принадлежит ему, а мы будем ему достойно помогать, — сказал учредитель партии.

Соратник Пашаева, гендиректор PR-PRofi Group Алексей Золотухин выступил за пересмотр результатов приватизации. При этом он предлагает сохранить и развить частное предпринимательство. В качестве примера якобы успешной реализации социальной политики он привёл Китай.

По словам Золотухина, партия не будет заниматься критикой действующей власти, так как существующую систему можно использовать для решения государственных проблем, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что партию «Яблоко» следует распустить из-за её позиции в отношении Крыма. Политик пояснил, что партия официально отказывается признавать принадлежность полуострова России и при этом участвует в выборах.