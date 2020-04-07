Юрист: запрет двойного гражданства необходим в должностных регламентах

https://static.news.ru/photo/208093bc-7828-11ea-944e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Норму о запрете иметь двойное гражданство следует не только прописать в Конституции РФ, но и включить в кодекс этики государственного гражданского служащего, судьи, прокурора, депутата. Об этом в своей авторской колонке на NEWS.ru написал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Он также предложил закрепить в должностных регламентах и контрактах упоминание о том, что поступающий на высокую госдолжность руководитель или депутат не имеет гражданства другой страны.

Уверен, что это стало бы дополнительным стимулом повышения уровня доверия к власти и патриотичности у каждого российского гражданина, а также у тех, кто выбрал путь служения России. Ведь совершенно понятно, что российская власть должна трудиться в интересах своей Родины и служить своему народу, — подчеркнул юрист.

По мнению Соловьёва, такая норма обезопасит Россию от попыток внешнего воздействия, а кроме того, «опосредованно такой запрет также будет способствовать оздоровлению национальной экономики». Он напомнил, что ранее президент предложил закрепить в Конституции РФ положение о запрете для высших государственных должностных лиц иметь двойное гражданство.

Ранее NEWS.ru писал о том, какие из предложенных поправок в Основной закон россияне считают самыми важными. К таковым участники опроса ВЦИОМ отнесли положения о государственной целостности и защите истории.