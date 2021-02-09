Юрист осудил предложение не пускать на выборы родственников иноагентов

https://static.news.ru/photo/ba9f1620-6b76-11eb-8506-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Инициатива законодательного запрета иноагентам и членам их семей баллотироваться на выборах, с которой выступила бизнес-ассоциация «Аванти», чтобы закрыть доступ к избирательной компании жены оппозиционера Алексея Навального Юлии, является частью политического тренда последних лет. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал старший юрист правозащитной группы «Команда 29» Максим Оленичев.

Практически любого человека в стране можно объявить физлицом-иноагентом. И если эту инициативу [ассоциации «Аванти»] примут, то у властей появится возможность не допускать до выборов любых конкурентов. И это не основано на нормах права, это основано на произволе, который напрямую может быть применён к Юлии Навальной, — сказал Оленичев.

Он подчёркивает, что для признания физического лица иностранным агентом «критерии очень произвольные, и поэтому любого человека можно признать». Оленичев отметил, что 30 декабря 2020 года Владимир Путин подписал соответствующий закон, где установлены критерии признания человека иноагентом. Для этого, во-первых, нужно осуществлять политическую деятельность, а во-вторых, иметь иностранное финансирование или сотрудничество с зарубежными организациями.

Оленичев напомнил, что законодательство об иноагентах в России стало действовать в 2012 году, и сначала распространялось на некоммерческие организации, а затем перекинулось на другие сферы — СМИ, общественные объединения без государственной регистрации. Теперь же, отмечает собеседник NEWS.ru, дошли до физических лиц. По его мнению, тренд на поиски иностранных агентов во всех сферах и создание для них негативных последствий в ближайшее время «будет развиваться».

Я думаю, законодательство о физлицах-иноагентах будет применяться произвольно, — полагает правозащитник.

Ранее президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков предложил спикерам Совета Федерации и Госдумы — Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину — законодательно запретить иноагентам и членам их семей баллотироваться на выборах. Автор инициативы не скрывает, что сочинил её ради того, чтобы не дать Юлии Навальной участвовать в избирательной кампании в Госдуму, о готовности к чему она ранее сообщала. Также он аргументировал свою позицию опасением, что в России может повториться «белорусский сценарий», когда население страны вышло на улицы против режима Александра Лукашенко после фальсификаций итогов президентских выборов в августе 2020 года, а затем против жёсткого полицейского насилия и репрессий.

В соцсетях предложение «Аванти» сравнили с преследованием родственников изменников родины в СССР, а Вячеслав Володин дал понять, что «озабоченность» бизнес-патриотов ему «понятна». NEWS.ru провёл расследование и выяснил, что произойдёт, если стараниями парламентариев нововведение превратится в закон и чем известен автор очередного запрета.