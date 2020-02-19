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Гаагский трибунал вынес промежуточное решение по иску Украины к России на основании Конвенции по морскому праву 1982 года. Оно не даёт правовых оснований признавать «нарушения» прав Киева на территории Керченского пролива.

Об этом в разговоре с журналистами сообщила юрист, специалист в области международного права Мария Яруш. По словам адвоката, Украина не имеет возможности доказывать свой суверенитет над территорией Крыма.

Арбитры не могут рассматривать этот вопрос. Без установления этого вопроса принять положительное решение по заявленным Украиной требованиям будет невозможно, — цитирует юриста РИА Новости.

Арбитражное производство в Гааге началось в 2016 году. Одним из рассматриваемых вопросов является право Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный суд Гааги подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения природных ресурсов.