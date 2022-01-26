Юрист оценил возможности поставки оружия Донбассу

Если решение о поставках вооружения самопровозглашённым ДНР и ЛНР будет принято российским руководством, то оно будет реализовываться в секретном порядке. В противном случае все его участники наверняка окажутся в санкционном списке США, заявил «Ведомостям» юрист Дмитрий Конин.

Он пояснил, что поставки вооружения по общему правилу регламентируются международными договорами между странами. Однако в случае с ДНР и ЛНР оно не применимо.

С точки зрения российского законодательства ЛНР и ДНР — это не отдельные самостоятельные государства, а всего лишь особые территории Украины, которая, очевидно, не заключала соглашений по поставке туда военной продукции, — сказал специалист.

По его словам, в теории такие поставки можно оформить в одностороннем порядке, аналогично указу президента Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Вторым вариантом может быть подписание соглашений с администрациями ЛНР и ДНР. Однако в этом случае это будет серьёзным шагом навстречу признанию республик.

С идеей поставок вооружения Донбассу выступил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что страны запада активно снабжают ВСУ оружием, направляют туда своих военных инструкторов. Россия должна оказать соответствующую помощь ДНР и ЛНР для повышения их обороноспособности.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил, что речь может идти только о поставках оборонительных вооружений. Он напомнил, что в Донбассе проживает свыше 700 тысяч российских граждан и РФ «не может их бросить».

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что республика будет благодарна России за такую помощь, если та понадобится.