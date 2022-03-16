Юрист объяснил, что означает статус нейтрального государства

Нейтральный статус означает, что страна не имеет атакующего вооружения и чужих военных баз, объяснил доктор юридических наук, директор Центра европейской информации МГИМО Николай Топорнин «Радио 1». По его словам, власти Украины рассматривают вариант сделать страну нейтральной, потому что вступление в НАТО — «абсолютно бесполезная затея».

Действительно, есть примеры таких государств, и речь может идти о шведском или австрийском варианте. Эти страны официально объявили о нейтралитете, это подкреплено тем, что они не имеют в своём арсенале атакующих военных средств. <...> Второе — на их территории не размещаются военные базы третьих стран. Это важный фактор, потому что даже в слабых странах, если там размещаются те же американские базы, то, конечно, это меняет ситуацию, — сказал Топорнин.

Кроме того, военные нейтральных государств участвуют в третьих государствах только по разрешению Организации Объединённых Наций, добавил он.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина предлагает австрийский или шведский вариант нейтрального государства. По данным вариантам Украина должна будет отказаться вступать в военные альянсы, но сохранит армию и флот. Он добавил, что переговорный процесс идёт «тяжело и медленно». Мединский отметил, что российская сторона надеется прийти к соглашению как можно скорее.