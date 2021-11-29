Юрист объяснил, чем для Украины может обернуться дело «Мотор Сич»

Гаагский суд редко поддерживает национализацию предприятия, даже если она «оправдана благими намерениями», пояснил доцент МГИМО, кандидат юридических наук, юрист-международник Николай Топорнин. По его мнению, суд встанет на сторону китайских инвесторов в деле «Мотор Сич», а значит — Украина, скорее всего, понесёт убытки, передаёт «ПолитРоссия».

Очевидно, что тут вопрос справедливости и защиты интересов собственников данного предприятия, права которых нарушаются в результате такого указа президента. Подобную национализацию не поддерживают, даже если её оправдывают какими-то благими намерениями. Государство может понести убытки. На примере с судебными делами РФ мы несколько раз такое видели, и никаких исключений для Украины делаться не будет, — подчеркнул Топорнин.

Он уточнил, что для того чтобы забрать часть собственности у законных владельцев, как правило, нужно выплатить компенсацию или достигнуть компромисса в суде. По его мнению, Киев, в свою очередь, будет всеми возможными методами избегать уплаты неустойки за национализацию «Мотор Сич». При этом европейские партнёры Украины могут не одобрить подобное поведение Киева, уточнил Топорнин.

На это могут косо посмотреть партнёры по европейскому взаимодействию. Украина сейчас пытается попасть в Европейский союз, а там такие номера, очевидно, не проходят. Все это несёт деловые, политические и дипломатические потери, — резюмировал он.

Ранее Китайская компания Beijing Skyrizon подала иск в Арбитражный суд в Гааге для получения от Украины компенсации за убытки в размере $4,5 млрд из-за украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич». Как поясняется, инвесторы понесли серьёзные убытки как на Украине, так и в Китае из-за «несправедливого отношения и перманентно применяемых в последние годы незаконных мер».