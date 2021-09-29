Юрист КПРФ Биджев получил 10 суток ареста

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Юрист московского отделения КПРФ Мухамед Биджев проведёт 10 суток под арестом. Ему вменяют организацию несанкционированного мероприятия. Речь идёт об акции партии 20 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба московского горкома партии Никита Попов.

Биджеву дали 10 суток по статье 20.2 ч.2 КоАП РФ — организация несанкционированного мероприятия, — цитирует Попова «Интерфакс».

Коммунисты не признают итоги онлайн-голосования в Москве на сентябрьских выборах в Госдуму. 29 сентября члены КПРФ подали в Пресненский суд Москвы 31 иск. Они требуют отмены результатов.

Ранее в администрацию первого вице-спикера Госдумы VII созыва от КПРФ Ивана Мельникова пришли с проверкой полицейские. Причины данных действий не разъяснялись. Сотрудники партии не смогли покинуть здание до окончания работы силовиков.