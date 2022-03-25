YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса

YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована и Лексуса. Причиной видеохостинг указал «нарушение правил сообщества».

При посещении канала вместо роликов появляется надпись: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». На днях Минобороны Британии направило в YouTube запрос с просьбой удалить разговор главы ведомства Бена Уоллеса в пранкерами Вованом и Лексусом, которые побеседовали с британским министром от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля.

Эта запись была позже опубликована на YouTube-канале пранкеров, она вызвала множество возмущённых высказываний со стороны британцев в адрес собственного министра. Уоллес умудрился выложить собеседникам некоторые военные тайны. После этого Минобороны страны заявило, что видео было отредактировано и представляет собой «значительный риск для национальной безопасности Великобритании».

Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили от имени Шмыгаля главе МВД Британии Прити Пател. Она сообщила им, что английские семьи готовы всячески помогать украинским националистам и неонацистам.